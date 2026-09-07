CINE-CONCERT WINTER STORY, Théâtre et Cinéma Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

Informations pratiques

CINE-CONCERT WINTER STORY Dimanche 11 octobre, 11h00 Théâtre et Cinéma Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T11:00:00+02:00 – 2026-10-11T11:35:00+02:00

Fin : 2026-10-11T11:00:00+02:00 – 2026-10-11T11:35:00+02:00

Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.rosnysousbois.fr/categories-evenements/cinema/

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