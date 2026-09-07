CINE-CONCERT WINTER STORY, Théâtre et Cinéma Georges Simenon, Rosny-sous-Bois
dimanche 11 octobre 2026 · Théâtre et Cinéma Georges Simenon · Rosny-sous-Bois
Informations pratiques
CINE-CONCERT WINTER STORY Dimanche 11 octobre, 11h00 Théâtre et Cinéma Georges Simenon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T11:00:00+02:00 – 2026-10-11T11:35:00+02:00
Fin : 2026-10-11T11:00:00+02:00 – 2026-10-11T11:35:00+02:00
Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.rosnysousbois.fr/categories-evenements/cinema/
Ciné-concert – LE GRAND RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS De et par OCO Winter Story est un ciné-concert regroupant 4 grands films d’animation sur le thème de l’hiver produit par Max Fleischer entr… espace georges simenon CINE-CONCERT WINTER STORY
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