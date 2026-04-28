Ciné-conférence Jeanne du Barry CINEMA LE SELECT Granville
Ciné-conférence Jeanne du Barry CINEMA LE SELECT Granville lundi 1 juin 2026.
Granville
Ciné-conférence Jeanne du Barry
CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 18:30:00
fin : 2026-06-01 22:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Séance organisée dans le cadre de l’Unipop.
L’Unipop de ville en ville c’est une sélection de rencontres de l’Unipop de Pessac (Histoire et Cinéma), proposées aux cinémas de France, retransmises en direct, et accompagnées de la projection d’un film.
La séance sera précédée d’une conférence en direct sur Versailles, le château absolu, présentée par Joël Cornette, historien à 18h30 puis la projection du film se fera à 20h00.
Drame, historique de Maïwenn avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe. 1h57. France, Grande-Bretagne. .
CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-conférence Jeanne du Barry
L’événement Ciné-conférence Jeanne du Barry Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer
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