Ciné-conte Cinéma Pathé Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Ciné-conte

Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Ciné-conte en partenariat avec le Cinéma Pathé, dans le cadre de Faites Lire !

Dans le cadre de Faites Lire ! le Cinéma Pathé vous propose un ciné-conte. Infos sur les modalités de réservation à venir. .

Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Storytime in partnership with Cinéma Pathé, as part of the Faites Lire! program

L’événement Ciné-conte Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72