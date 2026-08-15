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AGENDA · Le Mans

Ciné-conte Cinéma Pathé Le Mans

mercredi 30 septembre 2026 · Cinéma Pathé · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Cinéma Pathé
Adresse
3 Place des Jacobins
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Ciné-conte

Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Ciné-conte en partenariat avec le Cinéma Pathé, dans le cadre de Faites Lire !
Dans le cadre de Faites Lire ! le Cinéma Pathé vous propose un ciné-conte. Infos sur les modalités de réservation à venir.   .

Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Storytime in partnership with Cinéma Pathé, as part of the Faites Lire! program

L’événement Ciné-conte Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72

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