Ciné-conte Cinéma Pathé Le Mans
mercredi 30 septembre 2026 · Cinéma Pathé · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Ciné-conte
Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Ciné-conte en partenariat avec le Cinéma Pathé, dans le cadre de Faites Lire !
Dans le cadre de Faites Lire ! le Cinéma Pathé vous propose un ciné-conte. Infos sur les modalités de réservation à venir. .
Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Storytime in partnership with Cinéma Pathé, as part of the Faites Lire! program
L’événement Ciné-conte Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
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