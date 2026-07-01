Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film Parfum de Femme de Dino Rosi Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film Parfum de Femme de Dino Rosi

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:15:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le ciné-club Ciné Coup de Cœur projette Parfum de femme de Dino Risi (1974), VOST, suivi d’un débat animé, au Salon Eiffel des Cures Marines de Trouville-sur-Mer.

Chaque mois, le ciné-club de Trouville-sur-Mer, Ciné Coup de Cœur , propose une soirée cinéma pas comme les autres un grand film du répertoire projeté sur grand écran, suivi d’un débat animé par un invité passionnant. Rendez-vous est donné le dernier vendredi du mois (sauf exception), pour un moment convivial en présence de celles et ceux qui font vivre le septième art.

Cette séance met à l’honneur Parfum de femme , film italien réalisé par Dino Risi en 1974, avec Vittorio Gassman, Alessandro Momo et Agostina Belli. Récompensé par le César 1976 du meilleur film étranger, il sera projeté en version originale sous-titrée.

Synopsis

À Turin, dans les années 1970, un jeune soldat est chargé d’escorter un ancien capitaine aveugle et amputé d’une main, qui souhaite retrouver un vieil ami à Naples. Ce voyage, qui s’annonçait simple, devient une traversée de l’Italie riche en rencontres et en émotions, de Gênes à Rome puis à Naples, où le passé du capitaine et ses secrets referont surface.

Une invitation à redécouvrir un classique du cinéma italien, dans le cadre chaleureux du Salon Eiffel, avant d’en débattre ensemble.

Infos pratiques

– Date vendredi 31 juillet 2026

– Horaire 19h15

– Lieu Salon Eiffel, Cures Marines, boulevard de la Cahotte, 14360 Trouville-sur-Mer

– Tarif 7 € Tarif adhérent 5 € Moins de 18 ans gratuit

– Réservation auprès de l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film Parfum de Femme de Dino Rosi

The “Ciné Coup de Cœur” film club is screening Dino Risi’s *Parfum de femme* (1974), in the original language with subtitles, followed by a lively discussion, at the Salon Eiffel at the Cures Marines in Trouville-sur-Mer.

L’événement Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film Parfum de Femme de Dino Rosi Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Trouville