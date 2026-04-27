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Ciné coup de coeur surprise La Ferté Macé

Ciné coup de coeur surprise La Ferté Macé lundi 4 mai 2026.

Adresse : cinéma

Ville : 61600 La Ferté Macé

Département : Orne

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Ferté Macé

Ciné coup de coeur surprise

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 20:30:00
fin : 2026-05-04

Date(s) :
2026-05-04

Le Coup de Cœur Surprise est une tradition appréciée par les cinéphiles de la région. Il s’agit d’une avant-première à ne pas manquer.
Préparez-vous à être émerveillés par un film soigneusement sélectionné, qui ne sera dévoilé qu’au moment de la projection.
Le film sera suivi d’un pot pour partager un moment convivial   .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

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English : Ciné coup de coeur surprise

L’événement Ciné coup de coeur surprise La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-04-27 par Flers agglo

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