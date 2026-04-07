La Ferté Macé

Concert Trio Giocoso

église notre dame La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

TRIO GIOCOSO

Ce trio est composé de

Jean-Baptiste Pichon, 25 ans, actuellement en master de direction d’orchestre à

la Haute École de Musique de Lausanne (Suisse),

Félix Mikolajczak, 22 ans, étudie le saxophone jazz à la Paris School of Music.

Il intègre la prestigieuse Musique de la Garde républicaine et participe aux plus

grandes cérémonies nationales, notamment lors des Jeux olympiques de Paris de 2024.

Marie Célérier, 26 ans, est actuellement étudiante au CNSM de Paris en master de direction d’orchestre. Elle dirige, régulièrement des orchestres nationaux en région et collabore avec le Pôle

supérieur Aliénor d’Aquitaine de Poitiers, dont elle dirige l’ensemble de saxophones.

Ils élaborent des programmes originaux et ambitieux, allant des sonates en trio baroques aux grands standards de jazz. Ils proposent des concerts où la bonne humeur est de mise — Giocoso, en somme !

Organisé par l’Association de Restauration de l’Eglise de La Ferté Macé

Au profit de la restauration du Carillon. .

église notre dame La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

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English : Concert Trio Giocoso

L’événement Concert Trio Giocoso La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-04-07 par Flers agglo