Ciné-débat Leurs champs du coeur La Ferté Macé
Ciné-débat Leurs champs du coeur La Ferté Macé jeudi 30 avril 2026.
La Ferté Macé
Ciné-débat Leurs champs du coeur
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Dans ce film, vous découvrirez 16 portraits d’agricultrices et d’agriculteurs qui s’expriment sur l’évolution de l’agriculture française, les choix politiques agricoles de ces dernières décennies. Leurs témoignages, touchants, brossent un grand nombre de sujets les orientations politiques agricoles françaises et européennes, l’évolution des pratiques alimentaires, la pression de l’agro-alimentaire sur l’environnement. Ils expriment aussi les galères, leur colère parfois, mais aussi leur immense fierté pour ce métier, leurs espoirs et leurs solutions.
Un échange aura ensuite lieu avec la salle et trois témoins une consommatrice, une agricultrice et un animateur du Civam. .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02
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English : Ciné-débat Leurs champs du coeur
L’événement Ciné-débat Leurs champs du coeur La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-04-24 par Flers agglo
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