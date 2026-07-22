Ciné coup de coeur surprise La Ferté Macé
lundi 7 septembre 2026 · La Ferté Macé
Informations pratiques
La Ferté Macé
Ciné coup de coeur surprise
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 20:30:00
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-07
Le Coup de Cœur Surprise est une tradition appréciée par les cinéphiles de la région. Il s’agit d’une avant-première à ne pas manquer.
Préparez-vous à être émerveillés par un film soigneusement sélectionné, qui ne sera dévoilé qu’au moment de la projection.
Le film sera suivi d’un pot pour partager un moment convivial .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
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English : Ciné coup de coeur surprise
L’événement Ciné coup de coeur surprise La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-22 par Flers agglo
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