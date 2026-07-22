Informations pratiques

La Ferté Macé

Cinéma en plein air En fanfare

place Leclerc La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

L’association CinéFerté, avec le soutien de la Ville de La Ferté-Macé, vous invite à une grande séance de cinéma en plein air, ouverte à toutes et tous.

Cet événement, entièrement gratuit, est proposé grâce au financement de la Ville de La Ferté-Macé .

place Leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

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English : Cinéma en plein air En fanfare

L’événement Cinéma en plein air En fanfare La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-22 par Flers agglo