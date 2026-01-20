Ciné de la Baie Ray Salle municipale des Fêtes Plougasnou
Ciné de la Baie Ray Salle municipale des Fêtes Plougasnou dimanche 28 juin 2026.
Ciné de la Baie Ray
Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Ray de Taylor Hackford.
Synopsis
Ray Charles, c’est d’abord un mythe cinq décennies de succès, une carrière musicale exceptionnellement riche, féconde et diverse, émaillée de dizaines de classiques qui ont fait le tour du monde et inspiré des générations de jeunes artistes. Mais derrière cette image légendaire se profile l’histoire émouvante, méconnue, d’une vie, l’itinéraire d’un homme qui réussit à surmonter ses handicaps et ses drames personnels. .
Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné de la Baie Ray Plougasnou a été mis à jour le 2026-01-20 par OT BAIE DE MORLAIX