Ciné de la Baie Ray Salle municipale des Fêtes Plougasnou

Ciné de la Baie Ray

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Ray de Taylor Hackford.

Synopsis

Ray Charles, c’est d’abord un mythe cinq décennies de succès, une carrière musicale exceptionnellement riche, féconde et diverse, émaillée de dizaines de classiques qui ont fait le tour du monde et inspiré des générations de jeunes artistes. Mais derrière cette image légendaire se profile l’histoire émouvante, méconnue, d’une vie, l’itinéraire d’un homme qui réussit à surmonter ses handicaps et ses drames personnels. .

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77

