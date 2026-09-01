Ciné Débat Bonobos Cinéma CGR Moulins Moulins

Informations pratiques

Moulins

Ciné Débat Bonobos

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:30:00

fin : 2026-09-10 23:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Projection du film BONOBOS suivi d’un moment d’échange.

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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr

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English :

Screening of the film BONOBOS, followed by a discussion.

L’événement Ciné Débat Bonobos Moulins a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région