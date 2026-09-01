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AGENDA · Moulins

Ciné Débat Bonobos Cinéma CGR Moulins Moulins

jeudi 10 septembre 2026 · Cinéma CGR Moulins · Moulins

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Cinéma CGR Moulins
Adresse
16 rue Marcellin Desboutins
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
7 7 7

Moulins

Ciné Débat Bonobos

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:30:00
fin : 2026-09-10 23:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Projection du film BONOBOS suivi d’un moment d’échange.
  .

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50  cgr.moulins@cgrcinemas.fr

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English :

Screening of the film BONOBOS, followed by a discussion.

L’événement Ciné Débat Bonobos Moulins a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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