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Concert JOLENE Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins

vendredi 11 septembre 2026 · Oliv' & Tomme, épicerie apéritive · Moulins

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Oliv' & Tomme, épicerie apéritive
Adresse
10 place de l'Hôtel de Ville
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Concert JOLENE

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Ce trio vous fera voyager grâce à leurs reprises folk et soul…
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Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74  oliv.et.tomme@gmail.com

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English :

This trio will take you on a journey with their folk and soul covers…

L’événement Concert JOLENE Moulins a été mis à jour le 2026-08-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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