Concert JOLENE Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins
vendredi 11 septembre 2026 · Oliv' & Tomme, épicerie apéritive · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Concert JOLENE
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 23:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Ce trio vous fera voyager grâce à leurs reprises folk et soul…
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Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com
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English :
This trio will take you on a journey with their folk and soul covers…
L’événement Concert JOLENE Moulins a été mis à jour le 2026-08-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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