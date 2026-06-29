Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie Moulins
Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie Moulins vendredi 11 septembre 2026.
Moulins
Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie
19 rue delorme Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11 16:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Association Addictions France organise une journée Portes ouvertes qui a pour objectifs de faire connaître notre centre et les missions de nos services.
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19 rue delorme Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 16 68 prevention.aura03@addictions-france.org
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English :
Association Addictions France is organizing an Open House to introduce people to our center and the work of our services.
L’événement Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie Moulins a été mis à jour le 2026-06-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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