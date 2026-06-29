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Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie Moulins

Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie Moulins vendredi 11 septembre 2026.

Adresse
19 rue delorme
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Moulins

Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie

19 rue delorme Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11 16:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Association Addictions France organise une journée Portes ouvertes qui a pour objectifs de faire connaître notre centre et les missions de nos services.
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19 rue delorme Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 16 68  prevention.aura03@addictions-france.org

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English :

Association Addictions France is organizing an Open House to introduce people to our center and the work of our services.

L’événement Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie Moulins a été mis à jour le 2026-06-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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