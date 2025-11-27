Ciné-débat festival « Tous en selle », ISAE-ENSMA, Chasseneuil-du-Poitou

Ciné-débat festival « Tous en selle » Lundi 18 mai, 12h00 ISAE-ENSMA Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T12:00:00+02:00 – 2026-05-18T14:30:00+02:00

Fin : 2026-05-18T12:00:00+02:00 – 2026-05-18T14:30:00+02:00

Projection du film « Tandemmes » dans le cadre du Fesival Tous en selle (https://www.tousenselle.eu).

ISAE-ENSMA 1av Clément Ader, Chasseneuil-du-poitou Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « vincent.jaunet@ensma.fr »}] [{« link »: « https://www.tousenselle.eu »}]

Projection du film « Tandemmes », suivi d’un débat