Ciné-débat festival « Tous en selle », ISAE-ENSMA, Chasseneuil-du-Poitou
Ciné-débat festival « Tous en selle », ISAE-ENSMA, Chasseneuil-du-Poitou lundi 18 mai 2026.
Ciné-débat festival « Tous en selle » Lundi 18 mai, 12h00 ISAE-ENSMA Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T12:00:00+02:00 – 2026-05-18T14:30:00+02:00
Fin : 2026-05-18T12:00:00+02:00 – 2026-05-18T14:30:00+02:00
Projection du film « Tandemmes » dans le cadre du Fesival Tous en selle (https://www.tousenselle.eu).
ISAE-ENSMA 1av Clément Ader, Chasseneuil-du-poitou Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « vincent.jaunet@ensma.fr »}] [{« link »: « https://www.tousenselle.eu »}]
Projection du film « Tandemmes », suivi d’un débat
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