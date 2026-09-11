Ciné-débat : « Gagarine », Les Cineastes, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Les Cineastes · Le Mans
Informations pratiques
Ciné-débat : « Gagarine » Samedi 19 septembre, 20h30 Les Cineastes Sarthe
Prix : https://www.les-cineastes.fr/infos-pratiques/les-tarifs/](https://www.les-cineastes.fr/infos-pratiques/les-tarifs/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » : une thématique qui résonne particulièrement avec la parution prochaine de Nos chers disparus, le nouvel ouvrage de la collection consacrée au patrimoine du XXᵉ siècle, éditée par le CAUE de la Sarthe.
Une belle occasion de vous proposer un week-end de visites, de rencontres et d’échanges consacré à ce patrimoine parfois méconnu, souvent menacé ou en pleine transformation, mais toujours porteur de mémoire et de sens.
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Ciné-débat : « Gagarine »
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ».
Un film de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh / 2020 / 1h 38min
Projection suivie d’un débat animé par le CAUE de la Sarthe
À 20h30 au cinéma d’art et essai Les Cinéastes, Le Mans
Sur réservation – en ligne ou sur place auprès des Cinéastes, Le Mans
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LE MÊME WEEK-END :
Balades urbaines au Mans
« À la découverte du patrimoine du 20e siècle »
De Courboulay à l’Autogare – De 9h30 à 12h (rdv à 9h30 au 2 rue Paul Courboulay – Le Mans)
De Chanzy au Jardin des Plantes – De 14h à 16h30 (rdv à 14h au CAUE de la Sarthe, 1 rue de la mariette – Le Mans)
Gratuit – Inscription en ligne
Parution
« Patrimoine XX : Nos chers disparus »
Ce nouvel ouvrage de la collection « Patrimoine XX » invite à porter un regard sur les lieux et les bâtiments qui façonnent nos paysages et notre mémoire collective. Leur disparition peut parfois être ressentie comme une perte de repères, voire comme une forme d’effacement.
À paraître en septembre
En vente (10€) – en ligne sur Helloasso
Les Cineastes 8 Pl. des Comtes du Maine, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-cineastes.fr/evenements/cine-echange-gagarine/ »}] [{« link »: « https://www.les-cineastes.fr/prochainement/ »}, {« link »: « https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=12595 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/conseil-d-architecture-d-urbanisme-et-de-l-environnement-de-la-sarthe/boutiques/patrimoine-xx »}]
« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » : une thématique qui résonne particulièrement avec la parution prochaine de _**Nos chers disparus**_, le nouvel ouvrage de la collection au du …
©Haut et Court
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