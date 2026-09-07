Ciné-débat : “Habiter le paysage”, Salle de Cinéma temporaire, Saint-Léonard-de-Noblat

Informations pratiques

Ciné-débat : “Habiter le paysage” Mardi 29 septembre, 20h00 Salle de Cinéma temporaire Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T22:00:00+02:00

Après de longues années d’abandon, la campagne, dans une époque d’incertitude économique, suscite un nouvel intérêt. Ce retour soulève autant d’espoirs que de défis, sociaux et écologiques, et vient bousculer l’idée de communauté qui l’a si longtemps façonnée.

Pour répondre à la crise du logement sans précédent qu’elle traverse, architectes, collectifs de défense du vivant et du droit au logement, aux côtés des maires et des habitants, défendent l’idée du commun et militent pour la réhabilitation. Ils inventent une nouvelle façon de vivre ensemble dans ces paysages à préserver.

Film documentaire de Mathilde Morières, sensible et engagé, qui invite à regarder autrement nos paysages… et notre façon d’y vivre.

À l’issue de la projection, échange avec la réalisatrice Mathilde Morières grâce à la magie de la visioconférence. Verre de l’amitié offert.

Salle de Cinéma temporaire Rue Roger Salengro 87400 Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Après de longues années d’abandon, la campagne, dans une époque d’incertitude économique, suscite un nouvel intérêt. Ce retour soulève autant d’espoirs que de défis, sociaux et écologiques, et vient …

© Mathilde Morières