Aide aux choix professionnels, SAINT LEONARD DE NOBLAT, Saint-Léonard-de-Noblat
jeudi 10 septembre 2026 · SAINT LEONARD DE NOBLAT · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Aide aux choix professionnels Jeudi 10 septembre, 14h00 SAINT LEONARD DE NOBLAT Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:30:00+02:00
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SAINT LEONARD DE NOBLAT SAINT LEONARD DE NOBLAT Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 14 01 42 »}]
Atelier d’aide aux choix professionnels-des idées des métiers-+de 1280 métiers à découvrir selon vos centres d’intérêts.
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