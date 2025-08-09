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Les Alchimistes, fêtes médiévales Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

Les Alchimistes, fêtes médiévales Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

Les Alchimistes, fêtes médiévales Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat samedi 22 août 2026.

Lieu : Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs

Adresse : 1 Rue Jean Giraudoux

Ville : 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Léonard-de-Noblat

Les Alchimistes, fêtes médiévales

Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs 1 Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Venez toutes et tous, faire des expériences scientifiques, parler de la transmutation du vil plomb en or, de l’élixir de longue vie… Testez vos connaissances sur Harry Potter, sur la physique et la chimie du Moyen Age… Bref passer un moment de convivialité avec des animateurs bénévoles.   .

Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs 1 Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 05 28  mmetrot@aol.com

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English : Les Alchimistes, fêtes médiévales

L’événement Les Alchimistes, fêtes médiévales Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin

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