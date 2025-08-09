Les Alchimistes, fêtes médiévales Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat
Les Alchimistes, fêtes médiévales Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat samedi 22 août 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Les Alchimistes, fêtes médiévales
Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs 1 Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez toutes et tous, faire des expériences scientifiques, parler de la transmutation du vil plomb en or, de l’élixir de longue vie… Testez vos connaissances sur Harry Potter, sur la physique et la chimie du Moyen Age… Bref passer un moment de convivialité avec des animateurs bénévoles. .
Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs 1 Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 05 28 mmetrot@aol.com
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English : Les Alchimistes, fêtes médiévales
L’événement Les Alchimistes, fêtes médiévales Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin
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