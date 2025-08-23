Les Médiévales à Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
Les Médiévales à Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat samedi 22 août 2026.
Les Médiévales à Saint-Léonard-de-Noblat
Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
La Cité médiévale est investie avec jongleurs, ménestrels et musiciens. Tout au long du week-end, différentes animations familiales pour être dans une ambiance médiévale avec spectacles de rue, marché, musique médiévale, forge médiévale, taverne médiévale, déambulations, jongleurs, échassiers, instruments anciens, lancer de hache, escrime de spectacle, jeux et lice combats… et spectacles de rapaces Les Géants du Ciel . .
Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 36 57 87 christian.zanna2222@orange.fr
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L’événement Les Médiévales à Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-02-24 par OT de Noblat
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