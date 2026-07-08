Informations pratiques

Saint-Léonard-de-Noblat

Les Médiévales à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Les 22 et 23 août, l’Escalier et l’association Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard vous invitent à plonger dans l’univers fascinant du Moyen Âge, à l’occasion des Médiévales.

Entre conférences, ateliers, expositions, repas médiévaux et animations pour tous les âges, cette édition vous propose une immersion vivante, pédagogique et festive dans une époque aussi riche que captivante. Conférences, repas médiéval, stand imprimerie, exposition, et concert.

Vente de jeux souvenirs, memory et puzzle de l’association Connaissance et Sauvegarde .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 09 00 30 animation@lescalier87.org

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English : Les Médiévales à l’Escalier

L’événement Les Médiévales à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Noblat