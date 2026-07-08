Les Médiévales à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
samedi 22 août 2026 · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Saint-Léonard-de-Noblat
Les Médiévales à l’Escalier
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Les 22 et 23 août, l’Escalier et l’association Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard vous invitent à plonger dans l’univers fascinant du Moyen Âge, à l’occasion des Médiévales.
Entre conférences, ateliers, expositions, repas médiévaux et animations pour tous les âges, cette édition vous propose une immersion vivante, pédagogique et festive dans une époque aussi riche que captivante. Conférences, repas médiéval, stand imprimerie, exposition, et concert.
Vente de jeux souvenirs, memory et puzzle de l’association Connaissance et Sauvegarde .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 09 00 30 animation@lescalier87.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Médiévales à l’Escalier
L’événement Les Médiévales à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Noblat
À voir aussi à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)
- les ateliers Escales à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat 8 juillet 2026
- Papier marbré au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat 9 juillet 2026
- Aide aux choix professionnels, SAINT LEONARD DE NOBLAT, Saint-Léonard-de-Noblat 9 juillet 2026
- Les mains à la pâte au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat 10 juillet 2026
- Karaoké à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat 10 juillet 2026