Fête des associations Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat

Informations pratiques

Saint-Léonard-de-Noblat

Fête des associations

Halle des sports 12 Avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La mairie de Saint-Léonard de Noblat organise la fête des associations où vous pourrez découvrir différentes activités sportives et rencontrer les représentants de ces associations. .

Halle des sports 12 Avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 92 01

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English : Fête des associations

L’événement Fête des associations Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Noblat