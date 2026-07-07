Fête des associations Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat
samedi 12 septembre 2026 · Halle des sports · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Saint-Léonard-de-Noblat
Fête des associations
Halle des sports 12 Avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La mairie de Saint-Léonard de Noblat organise la fête des associations où vous pourrez découvrir différentes activités sportives et rencontrer les représentants de ces associations. .
Halle des sports 12 Avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 92 01
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English : Fête des associations
L’événement Fête des associations Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Noblat
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