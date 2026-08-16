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Ciné débat La Générale, Caserne Mellinet Nantes
mercredi 23 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 19:00 –
Gratuit : oui Tout public
Le groupe ciné-débat vous donne rendez-vous pour une projection mensuelle suivie d’un échange autour du film.Ouvert à tous·tes, gratuit.
La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000
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