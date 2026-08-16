Ciné débat La Générale, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Le groupe ciné-débat vous donne rendez-vous pour une projection mensuelle suivie d’un échange autour du film.Ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000



Afficher la carte du lieu La Générale, Caserne Mellinet et trouvez le meilleur itinéraire

