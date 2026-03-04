Ciné-débat : Le vivant qui se défend, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère

Ciné-débat : Le vivant qui se défend Vendredi 20 mars, 20h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T22:30:00+01:00

De Vincent Verzat | 1h 30min | Documentaire

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c’est Sympa. Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et l’autoroute A69, « Le VIVANT qui se défend » fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. “Le VIVANT qui se défend” trace un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient.

La projection sera suivie d’un échange avec les spectateurs.

Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Dans le cadre de la fête du printemps