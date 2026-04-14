Ciné-Débat : Les chaillées de l’enfer, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Débat : Les chaillées de l’enfer Mardi 28 avril, 20h15 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:15:00+02:00 – 2026-04-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T20:15:00+02:00 – 2026-04-28T23:00:00+02:00

Le film : Les chaillées de l’enfer, documentaire de Léo Boudet

« Les Chaillées de l’Enfer » nous transporte dans les coteaux de Condrieu et de la Côte-Rôtie, dans le domaine mythique de la vigneronne Christine Vernay. Au-delà des aléas climatiques que ces femmes et ces hommes vont subir cette année là, ce film est une odyssée qui rend hommage à un lieu et à des personnalités hors du commun, un souffle d’espoir qu’ils nous transmettent face à un monde qui change.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/28-avril-cine-debat-les-chaillees-de-lenfer/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Echange avec le réalisateur et deux vigneronnes protagonistes du film. Dégustation de vin avant la séance à partir de 19h30. ciné cinéma

La Lanterne