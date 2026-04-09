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Ciné-débat Maison de quartier Bottière Nantes

Ciné-débat Maison de quartier Bottière Nantes

Ciné-débat Maison de quartier Bottière Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de Sainte-Luce

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : Accès Libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 19:30 – 21:00
Gratuit : oui Accès Libre Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Dans le cadre de l’événement « Femmes, Vélo, Liberté »,Mercredi 22 avril 19h30, à la maison de quartier de la Bottière,Projection de « Mécanique Solidaire »Documentaire écrit et réalisé par Valentine MichezFrance, 2023, 23min »Égyptienne expatriée à Berlin, Salma plonge dans lamécanique vélo. Au fil de son apprentissage, c’est toute unephilosophie de vie qu’elle découvre. »Ciné + débat + portraits mécaniciennes de la photographe Manon Aubel.Evenement proposé par le Dérailleur et la Sagesse de l’Image.

Maison de quartier Bottière Nantes 44300
06 16 20 52 65


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