Ciné-débat : Maria, Cinéma le Grand Ecran, La Chapelle-sur-Erdre

Ciné-débat : Maria Mercredi 11 mars, 20h00 Cinéma le Grand Ecran Loire-Atlantique

6,50 €

Début : 2026-03-11T20:00:00+01:00 – 2026-03-11T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T20:00:00+01:00 – 2026-03-11T22:30:00+01:00

La Maison Pour Tous et le cinéma Le Grand Ecran de la Chapelle-sur-Erdre organise un ciné-débat autour du film Maria.

Le film revient sur la vie de l’actrice Maria Schneider, qui joua avec Marlon Brando dans le film Le Dernier Tango à Paris. Un film choc sur l’histoire fascinante d’une femme ayant traversé l’enfer du patriarcat des années 70. ​ Le film sera suivi d’une rencontre exceptionnelle avec Isabelle Germain, journaliste et fondatrice du journal en ligne Les Nouvelles News. Elle présentera et dédicacera également son livre Journalisme de combat pour l’égalité des sexes – La plume dans la plaie du sexisme. Et le groupe femmes de La Maison pour Tous présentera sa bibliothèque féministe.

Cinéma le Grand Ecran 20 avenue des Perrières, 44240 la Chapelle-sur-Erdre

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. 8mars

Cinéma le Grand écran