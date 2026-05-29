CINE DEBAT VENT DEBOUT SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
CINE DEBAT VENT DEBOUT SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
CINE DEBAT VENT DEBOUT
SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Figure majeure de l’alpinisme pyrénéen, guide et auteur de référence, il est notamment à l’origine de l’inscription du massif du Mont Perdu au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ce film retrace la vie intense de ce montagnard infatigable qui, à 87 ans, continue d’écrire, de peindre et d’arpenter les sommets avec une incroyable énergie.
Tarif 4 €
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SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
A major figure in Pyrenean mountaineering, guide and reference author, he was instrumental in having the Mont Perdu massif declared a UNESCO World Heritage Site.
This film retraces the intense life of this tireless mountaineer who, at 87, continues to write, paint and survey the summits with incredible energy.
Price 4 ?
L’événement CINE DEBAT VENT DEBOUT Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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