CINE DEBAT VENT DEBOUT SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste

CINE DEBAT VENT DEBOUT

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Figure majeure de l’alpinisme pyrénéen, guide et auteur de référence, il est notamment à l’origine de l’inscription du massif du Mont Perdu au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce film retrace la vie intense de ce montagnard infatigable qui, à 87 ans, continue d’écrire, de peindre et d’arpenter les sommets avec une incroyable énergie.

Tarif 4 €

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A major figure in Pyrenean mountaineering, guide and reference author, he was instrumental in having the Mont Perdu massif declared a UNESCO World Heritage Site.

This film retraces the intense life of this tireless mountaineer who, at 87, continues to write, paint and survey the summits with incredible energy.

Price 4 ?

L’événement CINE DEBAT VENT DEBOUT Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65