Saint-Laurent-de-Neste

VIDE-GRENIER

à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Vide-Grenier à la maison du savoir !

Restauration sur place.

Inscription obligatoire

3 euros le mètre

Possible de prêter des tables de 2 m (soit 6 euros)

Possibilité de s’installer à partir de 7h00

.

à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 24 70 14

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English :

Garage Sale at the House of Knowledge!

Catering on site.

Registration required

3 euros per meter

2-metre tables available on loan (6 euros)

Possibility of setting up from 7:00 a.m

L’événement VIDE-GRENIER Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65