VIDE-GRENIER à la salle des fêtes du Boila Saint-Laurent-de-Neste
VIDE-GRENIER à la salle des fêtes du Boila Saint-Laurent-de-Neste dimanche 21 juin 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
VIDE-GRENIER
à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Vide-Grenier à la maison du savoir !
Restauration sur place.
Inscription obligatoire
3 euros le mètre
Possible de prêter des tables de 2 m (soit 6 euros)
Possibilité de s’installer à partir de 7h00
.
à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 24 70 14
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English :
Garage Sale at the House of Knowledge!
Catering on site.
Registration required
3 euros per meter
2-metre tables available on loan (6 euros)
Possibility of setting up from 7:00 a.m
L’événement VIDE-GRENIER Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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