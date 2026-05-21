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VIDE-GRENIER à la salle des fêtes du Boila Saint-Laurent-de-Neste

VIDE-GRENIER à la salle des fêtes du Boila Saint-Laurent-de-Neste dimanche 21 juin 2026.

Lieu : à la salle des fêtes du Boila

Adresse : SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Ville : 65150 Saint-Laurent-de-Neste

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-de-Neste

VIDE-GRENIER

à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Vide-Grenier à la maison du savoir !
Restauration sur place.

Inscription obligatoire
3 euros le mètre
Possible de prêter des tables de 2 m (soit 6 euros)
Possibilité de s’installer à partir de 7h00
  .

à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 24 70 14 

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English :

Garage Sale at the House of Knowledge!
Catering on site.

Registration required
3 euros per meter
2-metre tables available on loan (6 euros)
Possibility of setting up from 7:00 a.m

L’événement VIDE-GRENIER Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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