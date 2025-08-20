Personnaliser un tote-bag SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Personnaliser un tote-bag
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-06-25 19:00:00
2026-06-25
Personnaliser un tote-bag avec la sublimation
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Customize a tote-bag with sublimation
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Eine Tote Bag mit Sublimationsdruck personalisieren
Preis: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Personalizzare una tote-bag con la sublimazione
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
Personalizar una tote-bag con sublimación
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)
