Ciné des jeunes Ready Player One ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence
mercredi 23 septembre 2026 · ESAAIX Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Ciné des jeunes Ready Player One
Mercredi 23 septembre 2026 de 14h30 à 16h50. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 16:50:00
Date(s) :
2026-09-23
Film de Steven Spielberg avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelshon.
Synopsis
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS…
Dans le cadre de la seconde édition des Aix Movie Awards de la Jeunesse organisée par le Centre social Albert Camus à destination des centres sociaux de la ville d’Aix sur la thématique, en 2026/-27, Tel & réalité .
ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 81 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A film by Steven Spielberg starring Tye Sheridan, Olivia Cooke, and Ben Mendelsohn.
L’événement Ciné des jeunes Ready Player One Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Spectacle Collectif XY Les Voyages Expérience 37 Aix-en-Provence 9 septembre 2026
- Les Voyages Expérience 37 Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence 9 septembre 2026
- Spectacle Thomas Angelvy En Rodage La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 9 septembre 2026
- La grande braderie d’Aix-en-Commerce Aix-en-Provence 10 septembre 2026
- PASSE MOI L CIEL LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 10 septembre 2026