Ciné des jeunes Ready Player One ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Ciné des jeunes Ready Player One

Mercredi 23 septembre 2026 de 14h30 à 16h50. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23 16:50:00

Date(s) :

2026-09-23

Film de Steven Spielberg avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelshon.

Synopsis

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS…



Dans le cadre de la seconde édition des Aix Movie Awards de la Jeunesse organisée par le Centre social Albert Camus à destination des centres sociaux de la ville d’Aix sur la thématique, en 2026/-27, Tel & réalité .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 81 82

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English :

A film by Steven Spielberg starring Tye Sheridan, Olivia Cooke, and Ben Mendelsohn.

L’événement Ciné des jeunes Ready Player One Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence