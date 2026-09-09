Ciné des jeunes Vive le sport ! The Freshman ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Ciné des jeunes Vive le sport ! The Freshman

Mercredi 16 septembre 2026 de 10h30 à 11h47 et de 14h30 à 15h47. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Film de Fred Newmeyer et Sam Taylor avec Harold Lloyd, et Jobyna Ralston.

Vive le sport ! est le plus gros succès d’Harold Lloyd. Dans cet ancêtre du teen movie, l’acteur burlesque campe un antihéros attachant, gaffeur à souhait, mais plus que jamais résolu à gagner en popularité. Le film est servi par une avalanche de péripéties, culminant jusqu’à une séquence de match au suspense désopilant. (USA, 1925) 1h17



Synopsis

Harold est un jeune étudiant qui attaque sa première année à l’université en collectionnant les catastrophes. Ce qui ne l’empêche pas de rejoindre la prestigieuse équipe de rugby de la fac…



À partir de 6 ans. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 81 82 instimag@wanadoo.fr

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English :

A film by Fred Newmeyer and Sam Taylor, starring Harold Lloyd and Jobyna Ralston.

L’événement Ciné des jeunes Vive le sport ! The Freshman Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence