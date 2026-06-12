Ciné-discussion autour de Collapse Cinéma Grand Club Dax

Dax

Ciné-discussion autour de Collapse

Cinéma Grand Club 11 avenue du Sablar Dax Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 19:30:00

fin : 2026-09-09 22:30:00

Date(s) :

2026-09-09

De la réalisatrice israélienne Anat Even.

Ce film aborde le conflit israélo-palestinien au travers de l’armée israélienne ainsi que des réactions de la société israélienne. .

Cinéma Grand Club 11 avenue du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 31 94 38 attaclandescotesud@mailo.com

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English : Ciné-discussion autour de Collapse

L’événement Ciné-discussion autour de Collapse Dax a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Grand Dax