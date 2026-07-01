Cours de Dancehall Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau Dax

Informations pratiques

Dax

Cours de Dancehall

Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau 34 Bd des Sports Dax Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Cet été, Dynam’Hit vous propose deux cours de Dancehall pour patienter jusqu’au lancement de la prochaine saison ! .

Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau 34 Bd des Sports Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 77 30 22

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English : Cours de Dancehall

L’événement Cours de Dancehall Dax a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Grand Dax