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Cours de Dancehall Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau Dax

vendredi 24 juillet 2026 · Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau · Dax

Cours de Dancehall Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau Dax

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau
Adresse
34 Bd des Sports
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Dax

Cours de Dancehall

Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau 34 Bd des Sports Dax Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Cet été, Dynam’Hit vous propose deux cours de Dancehall pour patienter jusqu’au lancement de la prochaine saison !   .

Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau 34 Bd des Sports Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 77 30 22 

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English : Cours de Dancehall

L’événement Cours de Dancehall Dax a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Grand Dax

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