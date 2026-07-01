Cours de Dancehall Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau Dax
vendredi 24 juillet 2026 · Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau · Dax
Informations pratiques
Dax
Cours de Dancehall
Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau 34 Bd des Sports Dax Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Cet été, Dynam’Hit vous propose deux cours de Dancehall pour patienter jusqu’au lancement de la prochaine saison ! .
Espace Roger Junca Stade Maurice Boyau 34 Bd des Sports Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 77 30 22
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English : Cours de Dancehall
L’événement Cours de Dancehall Dax a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Grand Dax
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