Ciné-doc Odyslande Quatre saisons en Islande à vélo Salle Arvest Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Ciné-doc Odyslande Quatre saisons en Islande à vélo

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-12 14:30:00

fin : 2027-01-12

Date(s) :

2027-01-12

Ciné-doc Odyslande Quatre saisons en Islande à vélo Récit de voyage de Jean-Philippe BOSSUT

C’est à vélo que Jean-Philippe parcourt durant plusieurs mois une Islande cachée, hors des sentiers battus. Il lui faut bien de la ténacité pour la découvrir dans ses recoins les plus inaccessibles et malgré les obstacles d’un climat éprouvant. En récompense la magie du soleil de minuit et les incroyables aurores boréales.

Il pénètre au cœur des volcans, pagaye entre les icebergs ou rencontre les baleines à bosses. Mais aussi des Islandais qui témoignent de la passion pour leur île qu’ils aiment et veulent préserver.

Une séance scolaire est proposée le matin.

Café/goûter offert à l’entracte.

Échanges avec le réalisateur à l’issue de la diffusion.

Billetterie sur place. Tarif unique = 5€

Placement libre Tout public. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

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English :

L’événement Ciné-doc Odyslande Quatre saisons en Islande à vélo Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE