Ciné-doc Terre Neuve Salle Arvest Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Ciné-doc Terre Neuve

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Récit de voyage de Lynda PAQUETTE et Martin PARENT.

Le mardi 20 octobre, à 14h30 à la salle Arvest.

L’île Terre-Neuve est située à l’est du Canada. Ses fjords majestueux, ses côtes escarpées et ses baies protectrices ont été façonnés par la mer; son histoire aussi. Au fil du temps, des peuples ont bravé les tempêtes pour rejoindre son rivage. Autochtones, Vikings, pêcheurs basques et bretons, colons français, anglais et irlandais.

Quel héritage ces gens ont-ils laissé ? C’est avec cette question en tête que Lynda et Martin ont sillonné Terre-Neuve. Ils ont croisé des pêcheurs, des artistes, des écrivains, tous investis dans la sauvegarde des traditions.

A travers ce film, ils vous invitent à découvrir la culture et la beauté sauvage d’une région méconnue.

Café / goûter offert à l’entracte.

Échanges avec le réalisateur à l’issue de la diffusion.

Table thématique à la bibliothèque du 14 au 24 octobre.

Billetterie sur place. Tarif unique 5€

Tout public Durée 2h. Placement libre. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

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English :

L’événement Ciné-doc Terre Neuve Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE