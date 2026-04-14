Ciné du Coin : Chers Parents, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné du Coin : Chers Parents Jeudi 30 avril, 15h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif unique 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:30:00+02:00

Le film : Chers Parents, Emmanuel Patron

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème : ils ne comptent pas leur donner un centime.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/30-avril-cine-du-coin-chers-parents/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Le rendez-vous séniors de La Lanterne : les spectateurs votent pour le film de la séance suivante. Goûter offert par la ville de Bègles après la séance. ciné cinéma

La Lanterne