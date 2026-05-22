Ciné échange Sorda cinéma et handicap cinéma Le Félix Labouheyre

Labouheyre

Ciné échange Sorda cinéma et handicap

cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28 21:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Découvrez le film SORDA en version ST SME ( Sous-titre malentendant) suivi d’un échange avec une psychologue et une psychomotricienne spécialiste du handicap.

Séance proposée en partenariat avec le CIAS de la Communauté de Commune Cœur Haute Lande.

Découvrez le film SORDA en version ST SME ( Sous-titre malentendant) suivi d’un échange avec une psychologue et une psychomotricienne spécialiste du handicap.

Séance proposée en partenariat avec le CIAS de la Communauté de Commune Cœur Haute Lande.

Le film sera diffusée en Vo sous titrée mal entendant. Il est également disponible en version audiodécrite et en VAST (version audio sous titrée) Pour plus de renseignements ou pour faciliter votre accès à cette séance, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. .

cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Ciné échange Sorda cinéma et handicap

Discover the film SORDA in ST SME version (hearing-impaired subtitle), followed by a discussion with a psychologist and a psychomotricist specializing in disability.

Screening offered in partnership with the CIAS de la Communauté de Commune C?ur Haute Lande.

L’événement Ciné échange Sorda cinéma et handicap Labouheyre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur Haute Lande