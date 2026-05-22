Soirée hispanophone cinéma Le Félix Labouheyre

Labouheyre

Soirée hispanophone

cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 23:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Découvrez deux films espagnols Romeria et L’être aimé en VO présentée en français et en espagnol par les participants du FLE proposé par la Médiathèque de Labouheyre et entrecoupée d’une collation offerte.

L’occasion parfaite de travailler votre espagnol et d’échanger avec d’autres spectateurs.

Découvrez deux films espagnols Romeria et L’être aimé en VO présentée en français et en espagnol par les participants des cours de FLE (Français Langue Etrangère) proposé par la Médiathèque de Labouheyre et entrecoupée d’une collation offerte.

L’occasion parfaite de travailler votre espagnol et d’échanger avec d’autres spectateur.

Attention le film Romeria comporte un avertissement. .

cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Soirée hispanophone

Discover two Spanish films Romeria and L’être aimé in OV presented in French and Spanish by participants in the FLE program offered by the Médiathèque de Labouheyre, followed by a snack.

The perfect opportunity to practise your Spanish and chat with other viewers.

L’événement Soirée hispanophone Labouheyre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur Haute Lande