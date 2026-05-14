CINÉ EN PLEIN AIR Vigneux-de-Bretagne
CINÉ EN PLEIN AIR Vigneux-de-Bretagne samedi 6 juin 2026.
Vigneux-de-Bretagne
CINÉ EN PLEIN AIR
Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La Ville propose le film En fanfare
Le film Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…
Sur un transat, un coussin ou un plaid, profitez de ce beau moment entre amis ou en famille qui sent bon l’été ! Tout public.
Sur réservation culture.evenementiel@vigneuxdebretagne.fr .
Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture.evenementiel@vigneuxdebretagne.fr
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English :
The town proposes the film En fanfare
L’événement CINÉ EN PLEIN AIR Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-14 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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