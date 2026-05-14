LECTURE POUR LES PETITS Bibliothèque Vigneux-de-Bretagne

Vigneux-de-Bretagne

LECTURE POUR LES PETITS

Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Il était une fois…

La bibliothèque municipale propose une évasion dans les histoires et aventures lues par les bénévoles pour les enfants de 3 à 6 ans.

Sur réservation .

Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once upon a time…

L’événement LECTURE POUR LES PETITS Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-14 par Point d’accueil Sucé sur Erdre