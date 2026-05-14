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LECTURE POUR LES PETITS Bibliothèque Vigneux-de-Bretagne

LECTURE POUR LES PETITS Bibliothèque Vigneux-de-Bretagne dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 9, rue Fontaine Saint-Martin

Ville : 44360 Vigneux-de-Bretagne

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Vigneux-de-Bretagne

LECTURE POUR LES PETITS

Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Il était une fois…
La bibliothèque municipale propose une évasion dans les histoires et aventures lues par les bénévoles pour les enfants de 3 à 6 ans.
Sur réservation   .

Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire   bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

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Once upon a time…

L’événement LECTURE POUR LES PETITS Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-14 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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