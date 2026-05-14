LECTURE POUR LES PETITS Bibliothèque Vigneux-de-Bretagne
LECTURE POUR LES PETITS Bibliothèque Vigneux-de-Bretagne dimanche 7 juin 2026.
Vigneux-de-Bretagne
LECTURE POUR LES PETITS
Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Il était une fois…
La bibliothèque municipale propose une évasion dans les histoires et aventures lues par les bénévoles pour les enfants de 3 à 6 ans.
Sur réservation .
Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr
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Once upon a time…
L’événement LECTURE POUR LES PETITS Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-14 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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