CONCERT ARMEL DUPAS Vigneux-de-Bretagne
CONCERT ARMEL DUPAS Vigneux-de-Bretagne samedi 30 mai 2026.
Vigneux-de-Bretagne
CONCERT ARMEL DUPAS
Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La bibliothèque vous invite au concert du pianiste et compositeur Armel DUPAS
Avec son piano portatif, Armel Dupas crée la surprise dans tous les lieux. Par la parole et la musique, il tisse une relation immédiate et chaleureuse avec le public.
Une expérience sensible, entre écoute et partage.
Sur réservation
culture.evenementiel@vigneuxdebretagne.fr .
Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 36 87 bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr
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English :
The library invites you to a concert by pianist and composer Armel DUPAS
L’événement CONCERT ARMEL DUPAS Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays Erdre Canal Forêt
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