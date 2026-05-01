Vigneux-de-Bretagne

CONCERT ARMEL DUPAS

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La bibliothèque vous invite au concert du pianiste et compositeur Armel DUPAS

Avec son piano portatif, Armel Dupas crée la surprise dans tous les lieux. Par la parole et la musique, il tisse une relation immédiate et chaleureuse avec le public.

Une expérience sensible, entre écoute et partage.

Sur réservation

culture.evenementiel@vigneuxdebretagne.fr .

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 36 87 bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

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English :

The library invites you to a concert by pianist and composer Armel DUPAS

L’événement CONCERT ARMEL DUPAS Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays Erdre Canal Forêt