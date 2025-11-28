Ciné -EN VITESSE

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Dans “Speedy”, Harold, surnommé ainsi, est amoureux de la petite-fille de Pop Dilon, propriétaire du dernier tramway à cheval de New York, mais sa passion pour le baseball lui cause des ennuis professionnels. Découvrant que l’entreprise de Pop est menacée par une grande compagnie, il décide de mobiliser les habitants du quartier pour la sauver. Ce dernier film muet d’Harold Lloyd allie humour décapant et nostalgie, offrant un regard audacieux sur le passage au modernisme urbain, tout en étant rythmé et plein de rires.

.

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

In Speedy , Harold is in love with the granddaughter of Pop Dilon, owner of New York?s last horse-drawn streetcar, but his passion for baseball gets him into professional trouble. Discovering that Pop?s business is threatened by a major corporation, he decides to mobilize the neighborhood to save it. Harold Lloyd?s last silent film combines wry humor and nostalgia, offering a daring look at the transition to urban modernism, all the while being rhythmic and full of laughter.

L’événement Ciné -EN VITESSE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-11-28 par OT de Neste-Barousse|CDT65