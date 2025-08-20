Programmer un jeu vidéo SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

2026-04-15

Ados 10-14 ans

Tarif 2 € / atelier

Atelier réservé aux adhérents du fablab (35 €/an)

Informations et réservations 05 62 50 16 18

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr

English :

Teens 10-14 years

Price: 2 ? / workshop

Workshop reserved for fablab members (35 ?/year)

Information and reservations: 05 62 50 16 18

German :

Jugendliche 10-14 Jahre

Preis: 2 ? / Workshop

Workshop nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Informationen und Reservierungen: 05 62 50 16 18

Italiano :

Adolescenti di 10-14 anni

Prezzo: 2 ? / laboratorio

Laboratorio riservato ai membri del fablab (35 ?/anno)

Informazioni e prenotazioni: 05 62 50 16 18

Espanol :

Adolescentes de 10 a 14 años

Precio: 2€ / taller

Taller reservado a los socios de fablab (35€/año)

Información y reservas: 05 62 50 16 18

