cine Genève : NIGHTSHIFT de Robina Rose, Cinémas du Grütli, Genève

#cine Genève : NIGHTSHIFT de Robina Rose Mardi 9 juin, 20h30 Cinémas du Grütli

CHF 15.- (prix plein), CHF 8.- (jeune), CHF 5.- (20ans/20francs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T20:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T20:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

#cine, l’association qui promeut le cinéma par et pour les jeunes, te propose pour le mois de juin une projection unique du film de Robina Rose, restauré en version 4K.

De quoi parle le film: La réceptionniste d’un petit hôtel (Pamela Rooke, alias Jordan, figure iconique de la scène punk londonienne) observe la routine nocturne qui envahit le hall ainsi que les allées et venues des client·es excentriques, incarné·es par des figures majeures de la scène contre-culturelle londonienne. Le temps semble s’étirer tandis que cet espace de transit brouille les frontières entre réalité et imagination à travers une série de récits entremêlés qui se dévoilent au fil de la nuit. NIGHTSHIFT dresse un portrait saisissant de la scène artistique londonienne du début des années 1980.

Royaume-Uni, 1981, VOst, 68′

Séance ouverte à tous·tes

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://www.advance-ticket.ch/omniticket/cinemas-du-grutli/72580 »}]

#cine Genève organise une projection spéciale du film d’avant-garde NIGHTSHIFT, en collaboration avec Loreley Films. La projection sera suivie d’une discussion avec la cinéaste Callisto McNulty.

Arbelos Films