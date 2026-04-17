Ciné-gourmand espagnol Place Dinan Le Croisic

Le Croisic

Ciné-gourmand espagnol

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Ciné-gourmand espagnol

cinéma Le Hublot

Sorda

Tout public 1h39 De Eva Libertad Sorti en avril 2026

Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux malgré leur différence. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?

Les dimanches

Tout public 1h57 De Alauda Ruiz De Azua Sorti en février 2026

Ainara, 17 ans, élève dans un lycée catholique, s’apprête à passer son bac et à choisir son futur parcours universitaire.

A la surprise générale, cette brillante jeune fille annonce à sa famille qu’elle souhaite participer à une période d’intégration dans un couvent afin d’embrasser la vie de religieuse. La nouvelle prend tout le monde au dépourvu.

Si le père semble se laisser convaincre par les aspirations de sa fille, pour Maite, la tante d’Ainara, cette vocation inattendue est la manifestation d’un mal plus profond … .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

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L’événement Ciné-gourmand espagnol Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44