Ciné-goûter familiale, Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, Voisins-le-Bretonneux

Ciné-goûter familiale Mardi 28 avril, 14h00 Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Yvelines

Public familiale, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00

La médiathèque vous propose un classique de la littérature jeunesse adapté au cinéma à voir en famille, suivi d’un goûter pour échanger sur le thème

des vacances.

Une proposition de la médiathèque Saint-Exupéry, en parallèe de l’exposition « Le temps des vacances » du Musée de la ville.

Entrée libre sur réservation sur e-mediatheque.sqy.fr

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 5 Pl. de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://e-mediatheque.sqy.fr/ »}] [{« link »: « https://e-mediatheque.sqy.fr/ »}]

Un classique du cinéma jeunesse, un goûter… quoi d’autres pour passer une bonne après-midi autour du thème des vacances ?