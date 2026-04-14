Ciné-goûter familiale, Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, Voisins-le-Bretonneux
Ciné-goûter familiale, Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, Voisins-le-Bretonneux mardi 28 avril 2026.
Ciné-goûter familiale Mardi 28 avril, 14h00 Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Yvelines
Public familiale, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00
La médiathèque vous propose un classique de la littérature jeunesse adapté au cinéma à voir en famille, suivi d’un goûter pour échanger sur le thème
des vacances.
Une proposition de la médiathèque Saint-Exupéry, en parallèe de l’exposition « Le temps des vacances » du Musée de la ville.
Entrée libre sur réservation sur e-mediatheque.sqy.fr
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 5 Pl. de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://e-mediatheque.sqy.fr/ »}] [{« link »: « https://e-mediatheque.sqy.fr/ »}]
Un classique du cinéma jeunesse, un goûter… quoi d’autres pour passer une bonne après-midi autour du thème des vacances ?
À voir aussi à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines)
- Atelier créatif Paysages de vacances en relief, Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Voisins-le-Bretonneux 23 mai 2026
- Dispositif de création vidéo artistique « 3, 2, 1… Rembobinez », Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Voisins-le-Bretonneux 23 mai 2026
- Découverte de l’exposition « Le Temps des Vacances », Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Voisins-le-Bretonneux 23 mai 2026
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- Grand jeu musical karaoké « Chansons de vacances », Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Voisins-le-Bretonneux 23 mai 2026