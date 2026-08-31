UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montbron

Ciné-goûter Place du Vieux Château Montbron

mercredi 21 octobre 2026 · Place du Vieux Château · Montbron

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place du Vieux Château
Adresse
Médiathèque du Minage
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Tarif

Montbron

Ciné-goûter

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Projection d’un film suivi d’un goûter.
  .

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70  mediatheque@montbron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Snack-cinema

Screening of a film followed by a snack.

L’événement Ciné-goûter Montbron a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

À voir aussi à Montbron (Charente)