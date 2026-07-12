Ciné-goûter pour les enfants Saint-Lary-Soulan
jeudi 27 août 2026 · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Ciné-goûter pour les enfants
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Offrez-vous un moment de détente et de convivialité en famille dans le confort de nos salles de cinéma. Les enfants pourront profiter d’un goûter offert à partir de 16h, avant de partager ensemble la séance de cinéma qui débutera vers 16h45.
Film à l’affiche ! La Pa’t patrouille, mission Dino
Un rendez-vous idéal pour passer un agréable après-midi en famille, entre gourmandise et découverte sur grand écran.
Programmation des films en cours d’élaboration.
Enfant 4€ / Adulte 5€. Espace Lumière. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Treat yourself to a relaxing and fun time with your family in the comfort of our movie theaters. Children can enjoy a complimentary snack starting at 4:00 p.m., before watching the movie together, which will begin around 4:45 p.m.
Now playing! Paw Patrol: Dino Mission
An ideal way to spend a pleasant afternoon with the family, combining treats and adventure on the big screen.
The movie schedule is currently being finalized.
L’événement Ciné-goûter pour les enfants Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de St Lary|CDT65
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