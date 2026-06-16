Ciné-juillet au Zef Le Zef Scène Nationale de Marseille Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

Ciné-juillet au Zef

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 10h.

Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 10h et à partir de 19h.

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 10h.

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 10h.

Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 10h et à partir de 19h.

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 10h. Le Zef Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-16

Au cinéma, l’impossible devient possible ! Comme chaque été, LE ZEF propose des séances de ciné gratuites.Enfants

Plonger dans des eaux inconnues, parler avec les animaux, affronter ses doutes ou défier sa famille, partir à l’aventure, ou bien sauver le monde…



Au cinéma, l’impossible devient possible ! Comme chaque été, LE ZEF vous ouvre ses portes pour profiter d’une parenthèse de fraîcheur et voyager vers d’autres imaginaires !



Au programme huit projections, quatre films, deux programmes de courts-métrages, des goûters et des discussions pour créer du lien, mettre en commun nos émotions et imaginaires mais, surtout, pour s’amuser ! Alors, direction LE ZEF pour des projections gratuites sur réservation, pour tous les âges, à découvrir les deux premières semaines de juillet.



Les séances à 10h Ciné-petiots

Les séances à 19h Ciné famille .

Le Zef Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 11 19 20 billetterie@lezef.org

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English :

At the movies, the impossible becomes possible! Just like every summer, LE ZEF offers free movie screenings.

L’événement Ciné-juillet au Zef Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille