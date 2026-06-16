La Guinguette Guignol, l’ami des enfants Cité La Marine Bleue Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

La Guinguette Guignol, l’ami des enfants

Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 16h. Cité La Marine Bleue Boulevard Charles Moretti Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

La culture vient à vous ! Tout le mois de juillet, l’Espace Culturel Busserine transforme les espaces de vie des 13e et 14e arrondissements en véritables scènes de fête.Enfants

Retrouvez la Guinguette, ce rendez-vous culturel et festif unique. Cette manifestation nomade sillonne les quartiers pour transformer l’espace public en scène de spectacle vivant. L’objectif est simple créer du lien, améliorer la qualité de vie locale et fédérer familles et jeunes autour de rencontres directes avec les artistes.



Au programme le 15 jullet à partir de 16h



► Le Spectacle de Marionnettes L’ami des Enfants Ne manquez pas ce moment de pur bonheur avec le célèbre Guignol !



Une ambiance garantie Humour, bonne humeur et convivialité.

Un décor soigné Découvrez de jolies marionnettes pour un spectacle professionnel accessible à tous.

Pour qui ? Idéal pour passer un excellent moment en famille ou entre amis.



Pourquoi venir ? Plus qu’un simple spectacle, la Guinguette est un grand moment de fête qui mobilise les communautés locales. C’est l’occasion idéale de découvrir la culture directement devant chez soi, sans barrière financière.



Rendez-vous ce mois de juillet pour investir les espaces de votre quartier et célébrer la culture ensemble ! .

Cité La Marine Bleue Boulevard Charles Moretti Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur latirfarf@yahoo.fr

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English :

Culture is coming your way! Throughout the month of July, the Espace Culturel Busserine is transforming public spaces in the 13th and 14th arrondissements into true festival venues.

L’événement La Guinguette Guignol, l’ami des enfants Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille